Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный
Русский язык
Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный
Ответ(ы) на вопрос:
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Старательный - старательнее - самый старательный Прилежный - прилежнее - самый прилежный Внимательный - внимательнее - самый внимательный Трудолюбивый - трудолюбивее - самый трудолюбивый Вежливый - вежливее - самый вежливый Аккуратный - аккуратнее - самый аккуратный Сообразительный - сообразительнее - самый сообразительный Способный - способнее - самый способный
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