Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный

Русский язык

Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный

Автор: Гость