Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный

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Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудолюбивый Вежливый Аккуратный Сообразительный Способный
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старательный - старательнее - самый старательный Прилежный - прилежнее - самый прилежный Внимательный - внимательнее - самый внимательный Трудолюбивый - трудолюбивее - самый трудолюбивый Вежливый - вежливее - самый вежливый Аккуратный - аккуратнее - самый аккуратный Сообразительный - сообразительнее - самый сообразительный Способный - способнее - самый способный 
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