Почему дефицит федерального бюджета и национальный долг являются важным предмет??м изучения?

Обществознание
Почему дефицит федерального бюджета и национальный долг являются важным предмет??м изучения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дефецит федерального бюджета и национальный долг являются важным предметом изучения т.к. это является главной состовляющей внутренней и внешней политики государства, а так же  отражает общий  экономический фон внутри страны
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