Почему дефицит федерального бюджета и национальный долг являются важным предмет??м изучения?
Обществознание
Почему дефицит федерального бюджета и национальный долг являются важным предмет??м изучения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дефецит федерального бюджета и национальный долг являются важным предметом изучения т.к. это является главной состовляющей внутренней и внешней политики государства, а так же отражает общий экономический фон внутри страны
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