Исторический портрет Ивана 3 письменно на страницу заранее Спасибо)))

Гость: Гость:

Иван III Васильевич (Великий) (Великий князь московский/ государь всея Руси) Годы жизни: 1440-1505 Годы правления: 1462-1505 Отец: Василий II Васильевич Предшественник: Василий II Васильевич Направления деятельности: 1) Объединение русских земель под властью Москвы В годы правления Ивана III имел место значительный территориальный рост государства, получившего свое современное название – Россия. В 1463 г. была присоединена территория Ярославского княжества, в 1474 г. – Ростовского, в 1472 г. – Дмитров, в 1478 г. – Великий Новгород, в 1481 г. – Вологда, в 1485 г. – Тверь, в 1491 г. – Углич. 2) Кодификация законов В 1497 г. были сведены воедино все законы государства, был создан единый свод законов – Судебник. В документе впервые прозвучало положение о Юрьеве дне (26 ноября), которое предполагало ограничение крестьянской свободы и возможность перехода одного владельца земли к другому за неделю до и неделю после Юрьева дня с уплатой пожилого (плата за переход). 3) Укрепление государства, создание новых органов власти Были созданы Дворец (возглавлялся дворецким, первоначально ведал землями великого князя – дворцовыми) и Казна (возглавлялась казначеем, контролировал сбор налогов и взимание таможенных пошлин; в Казне хранилась государственная печать и государственный архив; Казна занималась и вопросами внешней политики). 4) Освобождение Руси от ордынской зависимости В 1472 (1473)г. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Хан Ахмат в ответ на эти действия решил наказать непокорного князя, повторить «батыево нашествие» на Русь. 8 октября 1480 г. войска противников встретились на берегах реки Угры (приток реки Оки). Началось «стояние на Угре», оно продолжалось до 11 ноября 1480 г. Войска хана Ахмата повернули обратно. Тем самым это символизировало отказ от военного противостояния с Русью и обретение последней полной независимости. 5) Развитие архитектуры Уже в 1462 году начинается строительство в Кремле: был начат ремонт требовавших починки стен. В дальнейшем масштабное строительство в великокняжеской резиденции продолжилось: в 1472 году по указанию Ивана III на месте обветшавшего собора, построенного в 1326—1327 годах при Иване Калите, было решено возвести новый Успенский собор. Строительство было поручено московским мастерам; однако, когда до окончания работ осталось совсем немного, собор рухнул. В 1475 году в Россию был приглашён Аристотель Фиораванти, который сразу же взялся за дело. Остатки стен были снесены, на их месте был выстроен храм, неизменно вызывавший восхищение современников. 12 августа 1479 года новый собор был освящён. С 1485 года начинается интенсивное строительство в Кремле, не прекращавшееся на протяжении всей жизни великого князя. Взамен старых деревянных и белокаменных укреплений были выстроены кирпичные; к 1515 году итальянские зодчие Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, а также ряд других превратили Кремль в одну из самых сильных крепостей того времени. Продолжалось строительство и внутри стен: в 1489 году псковскими мастерами был выстроен Благовещенский собор, был возведён новый великокняжеский дворец, одной из частей которого стала возведённая итальянскими зодчими в 1491 году Грановитая палата. Всего, по сообщению летописей, в 1479—1505 годах в столице было построено около 25 церквей. Масштабное строительство (прежде всего оборонной направленности) проводилось и в других частях страны: так, в 1490—1500 годах был перестроен новгородский кремль. Обновлялись также крепостные сооружения Пскова, Старой Ладоги, Яма, Орехова, Нижнего Новгорода (с 1500 года); в 1485 и 1492 годах были проведены масштабные работы по укреплению Владимира. Результаты деятельности: 1) Почти вдвое увеличилась территория государства. Вокруг Москвы была объединена большая часть русских земель 2) Был создан первый за долгое время сборник законов – Судебник Ивана III Великого (единая правовая система) 3) Созданы новые органы власти – Дворец и Казна 4) Страна обрела полную независимость от Орды 5) Была осуществлена масштабная перестройка Кремля, в Москве и других городах было построено множество храмов и других памятников архитектуры