Дайте общую характеристику класса насекомые

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Класс насекомые. Внешнее строение: Тело разделено на три отдела: голова, грудь, брюшко.Есть одна пара усиков, три пары ходильных конечностей,есть сложные и простые глаза. Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами. Органы дыхания-трахеи. Кровеносная система незамкнутая:состоит из сердца и короткой неразветвленной аорты, кровь называется гемолимфой Насекомым характерно сложное поведение(инстинкты) это объясняется тем, что у них более совершенная нервная система, по сравнению с другими членистоногими. Состоит из надглоточного, окологлоточного, подглоточного нервного узла и брюшной нервной цепочки. Раздельнополые животные.