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X^2-5x+3x^7 помогите решить производную
Алгебра
X^2-5x+3x^7 помогите решить производную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-5x+3x^7=2x-5+21x^6
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