Решите пример по действиям 42 : 0,35 - 3,24 : 5,4 - 7 : 56 + 2,8 : 0,56=? пожалуйста
Математика
Решите пример по действиям 42 : 0,35 - 3,24 : 5,4 - 7 : 56 + 2,8 : 0,56=? пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 42:0,35=120 2. 3,24:5,4=0,6 3. 7:56=0,125 4. 2,8:0,56=5 5. 120-0,6-0,125+5=124,275
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Учащиеся первых классов занимаются в изостудии "палитра". Занятие каждой группы д??ится 50 мин., а перемена между занятиями 15 мин. В 13:00 начинае...
Математика
Геометрия