.Расположите события в хронологической последовательности. A) захват войском Е. Пугачева Казани Б) начало осады Оренбурга B) казнь Е. Пугачева Г) разгром пугачевцев у Татищевой крепости
История
.Расположите события в хронологической последовательности. A) захват войском Е. Пугачева Казани Б) начало осады Оренбурга B) казнь Е. Пугачева Г) разгром пугачевцев у Татищевой крепости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 23.06.1774 года Б 5.10.1773 -23.03.1774 год В 10(21) января 1775 года Г 22 марта 1774 года значит Б Г А В в таком порядке должно быть. надеюсь помогла ) с вас спасибо и лучший ответ ))
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