Напишите пожалуйста срочно твир "Чому я захоплююсь детективами"

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Детекти́в— різновид творів масової культури, в яких розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. У детективах розкривається проблема людського виховання, тому, що усі злочинці які описані в детективах немають належного виховання і моральних цінностей. Мені детективи подобаються тим, що це цікавий літературний жанр, який допомагає розвинути своє мислення, адже цікаво розгадувати детективні таємниці. Завдяки детективу люди стають цілеспрямованими, наполегливими і терплячими.