ПОТРIБЕН ЛИШЕ КОРОТКИЙ ЗАПИС ДО ЗАДАЧI!!!!! Маса шланга завдовжки 1м становить 3кг. Яка маса двох таких шлангiв завдовжки 13м в кожнiй?
Математика
ПОТРIБЕН ЛИШЕ КОРОТКИЙ ЗАПИС ДО ЗАДАЧI!!!!! Маса шланга завдовжки 1м становить 3кг. Яка маса двох таких шлангiв завдовжки 13м в кожнiй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 м помножити на 3 дорівнює 39 потім 39 + 39 =78 маса 2 шлангів 13 метрі кожен має 78 кілограм
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