Выберите вариант где верно указана природно-хозяйственная зона и представители растительного и животного мира, характерны для нее. 1) Тундра - Типчак - Лемминг 2) Тайга - лиственница - росомаха 3) Степь - ковыль - песец 4)...
География
Выберите вариант где верно указана природно-хозяйственная зона и представители растительного и животного мира, характерны для нее. 1) Тундра - Типчак - Лемминг 2) Тайга - лиственница - росомаха 3) Степь - ковыль - песец 4) Пустыня и полупустыня - морошка - тушканчик
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Гость:
2) точно правильно, по крайней мере в остальных сомневаюсь
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