Найдите восьмой член геометрической прогрессии (bn)еслиb1=0,0027иq=-10
Алгебра
Найдите восьмой член геометрической прогрессии (bn)еслиb1=0,0027иq=-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B(8)=b(1)*q^7 b(8)=0,0027*(-10000000)=27000
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