Ниже приведен перечень характеристик.Все они,за исключением одной,относятся к по??ятию "виды правонарушений". Административные,гражданские,дисциплинарные,частные,финансовые,уголовные.
Обществознание
Ниже приведен перечень характеристик.Все они,за исключением одной,относятся к по??ятию "виды правонарушений". Административные,гражданские,дисциплинарные,частные,финансовые,уголовные.
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