Полезные ископаемые окружающий мир

Окружающий мир
Полезные ископаемые окружающий мир
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Нефть , уголь , железо , медь , серебро , золото
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