Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов

Литература
Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитан Миронов т.к он капитан и должен следить за порядком.
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