Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов

Литература

Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов

Автор: Гость