Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов
Литература
Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)капитан Миронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капитан Миронов т.к он капитан и должен следить за порядком.
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