Почему основные средства относятся к внеоборотным активам

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Внеоборотные активы – это активы, срок использования (погашения) которых составляет более одного года. Общая сумма активов предприятия складывается из внеоборотных и оборотных активов. Соответственно, внеоборотные активы – один из двух разделов Актива бухгалтерского баланса. К внеоборотным активам относятся: нематериальные активы;результаты исследований и разработок;основные средства;доходные вложения в материальные ценности;финансовые вложения, возврат которых ожидается не ранее чем через год;отложенные налоговые активы;прочие активы, обладающими признаками внеоборотных активов. По сути, во внеоборотные активы включаются средства труда (станки оборудование), которые потребляются в процессе использования не одномоментно (как материалы), а в течение длительного периода, и обязательства к получению не ранее чем через 12 месяцев. По соотношению доли оборотных и внеоборотных активов можно судить о характере производства. Так, фондоемкие предприятия (например, телекоммуникационные) характеризуются большой долей внеоборотных активов, а материалоемкие (или товароемкие, как торговля) – малой.