ОЧЕНЬ СРОЧНО! Прочитайте документ и ответьте на вопросы. Из воспоминаний декаб??иста Фонвизина. Двукратное пребывание за границей открыло во мне много идей политических, о которых я прежде не слыхивал. Возвратясь в Россию, ...
История
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Прочитайте документ и ответьте на вопросы. Из воспоминаний декаб??иста Фонвизина. Двукратное пребывание за границей открыло во мне много идей политических, о которых я прежде не слыхивал. Возвратясь в Россию, продолжал я заниматься политическими сочинениями разного рода и дерзал в мечтаниях моих приноровления оных к России. 1. Выскажите предположение, что в жизни людей в Европе должно было удивлять офицеров и солдат русской армии. 2. Чем положение французских крестьян отличалось от положения русских? Очень прошу, ответьте на вопросы полными ответами, все-таки я даю немало баллов и хочу увидеть хорошие грамотные ответы Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Как мы знаем, в 1813 году начался заграничный поход русской армии, целью которого была освобождение Европы от французов и усиление влияния России в Европе. Что же видели солдаты, вступив на французскую землю? Они видели республику, образовавшуюся после кровавой французской революции. Основополагающей экономики Франции не было сельское хозяйство, в отличии от России. Многие крестьяне давно уже съехали в города, оставшиеся же терпели просто варварское отношение - "все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за чего крестьянам запрещается выпалывать на своих полях сорняки, которые душат их хлеб" 2) Всем. Фанвизин буквально говорит о том, что жизнь русского крестьянина ему показалась гораздо лучше жизни французского землевладельца. Во Франции были гораздо больше развиты ремесла, и если бы тоже самое было в России, то крестьяне бы занимались не только сельским трудом. Русские крестьяне несли воинскую повинность, выплачивали барщину и оброк. Едва ли положение крестьян во Франции было лучше.
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