ОЧЕНЬ СРОЧНО! Прочитайте документ и ответьте на вопросы. Из воспоминаний декаб??иста Фонвизина. Двукратное пребывание за границей открыло во мне много идей политических, о которых я прежде не слыхивал. Возвратясь в Россию, ...

Гость: Гость:

1) Как мы знаем, в 1813 году начался заграничный поход русской армии, целью которого была освобождение Европы от французов и усиление влияния России в Европе. Что же видели солдаты, вступив на французскую землю? Они видели республику, образовавшуюся после кровавой французской революции. Основополагающей экономики Франции не было сельское хозяйство, в отличии от России. Многие крестьяне давно уже съехали в города, оставшиеся же терпели просто варварское отношение - "все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за чего крестьянам запрещается выпалывать на своих полях сорняки, которые душат их хлеб" 2) Всем. Фанвизин буквально говорит о том, что жизнь русского крестьянина ему показалась гораздо лучше жизни французского землевладельца. Во Франции были гораздо больше развиты ремесла, и если бы тоже самое было в России, то крестьяне бы занимались не только сельским трудом. Русские крестьяне несли воинскую повинность, выплачивали барщину и оброк. Едва ли положение крестьян во Франции было лучше.