Тематичний жанр сонета 61 петрарки

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Тематичний жанр сонета 61 петрарки
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Гость:
Тема любви к прекрасной Лауре проходит через все творчество Петрарки, и 61 сонет не исключение. В нем автор обращается к Господу и благодарит его за это чувство. Благодарность Петрарки за то, что он познал это чувство - огромная, безграничная.  Он благословляет все: и местность, где это чувство зародилось, и дату его возникновения, и имя возлюбленной, и собственные верность и упорство, и свои стихи, и даже боль страданий, даже стрелу, пронзившую его сердце. Всю свою жизнь поэт посвящает любимой и творчеству, связанному с ней
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