Здравствуйте, помогите пожалуйста решить Диаметр окружности АВ=16, АС - хорда, сос??авляющая с диаметром АВ угол 30 Градусов. Через точку С проведена касательная. Найдите расстояние от точки В до касательной. Если можно с рису...
Алгебра
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить Диаметр окружности АВ=16, АС - хорда, сос??авляющая с диаметром АВ угол 30 Градусов. Через точку С проведена касательная. Найдите расстояние от точки В до касательной. Если можно с рисунком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится прямоугольный треугольник ABC и по Т. о катете, лежащем против угла в 30 градусов имеем: CB = 1/2 AB CB = 16/2 = 8
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