Здравствуйте, помогите пожалуйста решить Диаметр окружности АВ=16, АС - хорда, сос??авляющая с диаметром АВ угол 30 Градусов. Через точку С проведена касательная. Найдите расстояние от точки В до касательной. Если можно с рису...

Алгебра

Здравствуйте, помогите пожалуйста решить Диаметр окружности АВ=16, АС - хорда, сос??авляющая с диаметром АВ угол 30 Градусов. Через точку С проведена касательная. Найдите расстояние от точки В до касательной. Если можно с рисунком.

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