Нужно отметить имена собсвенные
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Нужно отметить имена собсвенные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именно где? может правило нужно? В имена собственные входят имена, клички животных, названия географических объектов. напрмер: Россия, Везувий (вулкан), Марина, Ваня.
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