Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки

Алгебра
Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-12х+5=0    D=12²-4*1*5=144-20=124 >0  уравнение имеет 2 корня  х1*х2=5,   х1+х2=12  произведение корней исумма положительные числа, значит оба корня положительные числа
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