Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки
Алгебра
Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-12х+5=0 D=12²-4*1*5=144-20=124 >0 уравнение имеет 2 корня х1*х2=5, х1+х2=12 произведение корней исумма положительные числа, значит оба корня положительные числа
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