Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки

Алгебра

Выясните,имеет ли уравнение x в квадрате -12x+5=0 корни,и если имееют,определите их зн??ки

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