Как опоблодотворяется акула?

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Выделяют три основных способа размножения акул: живорождение, яйцеживорождение (зародыш развивается в яйце, находящемся в теле матери) и яйцекладка (зародыш развивается в яйце, отложенном в воду) . Не смотря на разные способы для всех акул характерно внутреннее оплодотворение. Чтобы обеспечить его, внутренний край каждого брюшного плавника самцов превращен в трубчатый придаток - птеригоподий. Во время размножения один из птеригоподиев изгибается вперед и вводится в клоаку самки. У яйцекладущих видов оплодотворенное яйцо, спускаясь по яйцеводу, проходит через белковую и скорлуповую железы благодаря которым обретает твердую скорлупу. Затем яйцо откладывается на дно. Единственным исключением являются яйца полярной акулы, не имеющие твердой оболочки.Выделяют три основных способа размножения акул: живорождение, яйцеживорождение (зародыш развивается в яйце, находящемся в теле матери) и яйцекладка (зародыш развивается в яйце, отложенном в воду) . Не смотря на разные способы для всех акул характерно внутреннее оплодотворение. Чтобы обеспечить его, внутренний край каждого брюшного плавника самцов превращен в трубчатый придаток - птеригоподий. Во время размножения один из птеригоподиев изгибается вперед и вводится в клоаку самки. У яйцекладущих видов оплодотворенное яйцо, спускаясь по яйцеводу, проходит через белковую и скорлуповую железы благодаря которым обретает твердую скорлупу. Затем яйцо откладывается на дно. Единственным исключением являются яйца полярной акулы, не имеющие твердой оболочки. С ее отсутствием связывают такую большую плодовитость этого вида акул. Дело в том, что незащищенные яйца являются большим лакомством для многих донный хищников, поэтому для сохранения вида акула должна откладывать значительно больше яиц. При вскрытии полярной акулы было обнаружено несколько тысяч яиц, общим весом 134 килограмма. Все остальные яйцекладущие акулы откладывают не более 10 штук.