В фотоальбом разложили 24 фотографии об отдыхе в деревне,по 4 фотографии на странице,и 36 фотографии об отдыхе на море на таком же количестве страниц. Сколько фотографий об отдыхе на море поместилось на каждой странице,если их ...
Математика
В фотоальбом разложили 24 фотографии об отдыхе в деревне,по 4 фотографии на странице,и 36 фотографии об отдыхе на море на таком же количестве страниц. Сколько фотографий об отдыхе на море поместилось на каждой странице,если их разместили поровну на каждую страницу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное 132 если я не ошибаюсь в рощетах
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