Представьте многочлен в виде произведения: а)9a^2+6ab+b^2 б)y^3+25y-10y^2 в)3x^2-24xy+48y^2 г)9a2-81b^2 д)x^3-64x е)3x^2-75y^2
Алгебра
Представьте многочлен в виде произведения: а)9a^2+6ab+b^2 б)y^3+25y-10y^2 в)3x^2-24xy+48y^2 г)9a2-81b^2 д)x^3-64x е)3x^2-75y^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3а+в)^2 у(у^2+25-10у) 3(х^2-8xу+16y^2)=3(x-4)^2 (3а-9в)(3а+9в) х(х^2-64)=x(x-8)(x+8) 3(x^2-25y^2)=3(x-5y)(x+5y)
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