Соотнесите имя ученого и изучаемую им область знаний. Ученые: Арихмед,Эратосфен, Фукидид ,Аристарх.Области знаний: астрономия, география,математика, история.
История
Соотнесите имя ученого и изучаемую им область знаний. Ученые: Арихмед,Эратосфен, Фукидид ,Аристарх.Области знаний: астрономия, география,математика, история.
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Архимед - математика, Эратосфен - география, Фукидид - история, Аристарх - астрономия
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