Соотнесите имя ученого и изучаемую им область знаний. Ученые: Арихмед,Эратосфен, Фукидид ,Аристарх.Области знаний: астрономия, география,математика, история.

История

Соотнесите имя ученого и изучаемую им область знаний. Ученые: Арихмед,Эратосфен, Фукидид ,Аристарх.Области знаний: астрономия, география,математика, история.

Автор: Гость