Два поезда вышли одно времено с одной станции . Скорость первого 75 км/ч второго 82км/ч какое растояние будет через 4 часа

Математика

Два поезда вышли одно времено с одной станции . Скорость первого 75 км/ч второго 82км/ч какое растояние будет через 4 часа

Автор: Гость