Два поезда вышли одно времено с одной станции . Скорость первого 75 км/ч второго 82км/ч какое растояние будет через 4 часа

Математика
Два поезда вышли одно времено с одной станции . Скорость первого 75 км/ч второго 82км/ч какое растояние будет через 4 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4 часа первый поезд пройдет 300 км, а второй 328, следовательно расстояние будет 28
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