Написать программу нахождения суммы большего и меньшего из 3-х чисел.для "паскаль"

Информатика
Написать программу нахождения суммы большего и меньшего из 3-х чисел.для "паскаль"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c,min,max,s: integer; begin   write('Ведите числo а '); readln(a);   min:=a; max:=a;   write('Ведите числo b '); readln(b);   if b<min then min:=b;   if b>max then max:=b;   write('Ведите числo c '); readln(c);   if c<min then min:=c;   if c>max then max:=c;   writeln('Сумма min + max = ',min+max); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто из героев произведения "Капитанская дочка" А. С. Пушкина считает дуэль нарушен??ем военной дисциплины? 1)Гринев 2)Зурин 3)Швабрин 4)кап...
Ответить
Математика
Почему основные средства относятся к внеоборотным активам
Ответить
Английский язык
Предложение со словами beautiful pictures
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста в предложения поставить правильное слово и поставить каждое предложение в отрицательную и вопросительную форму. 1)I (meet) my...
Ответить
Математика
Сроооччно подалуйстааа
Ответить