Написать программу нахождения суммы большего и меньшего из 3-х чисел.для "паскаль"
Информатика
Написать программу нахождения суммы большего и меньшего из 3-х чисел.для "паскаль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c,min,max,s: integer; begin write('Ведите числo а '); readln(a); min:=a; max:=a; write('Ведите числo b '); readln(b); if b<min then min:=b; if b>max then max:=b; write('Ведите числo c '); readln(c); if c<min then min:=c; if c>max then max:=c; writeln('Сумма min + max = ',min+max); end.
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