7 предложений о Шопене. Пожалуйста помогите!

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В детстве, Фредерик Шопен играл в полной темноте. Когда Шопен учился играть, ему нравились несколько аккордов, но своими маленькими детскими пальцами, он не мог их брать. Тогда маленький Фредерик решил растянуть свои пальцы. Для этого, он придумал приспособление, которое носил каждый день. Хотя это приносили ему сильную боль.Когда Фредерику было 10 лет, он сочинил марш для князя Константина. Этот марш был напечатан, и его играли в военном оркестре.Творчество Фредерика принесло большое влияние на многие поколения музыкантов. Шопен – это главный композитор среди многих известных пианистов. С 1927 года в столице Польши каждые пять лет проводится фестиваль пианистов имени Фредерика Шопена.Последние годы своей жизни Шопен не мог сочинять музыку. Он писал друзьям, что перестал чувствовать, радоваться и поэтому не может больше творить.