Помогите пожалуйста! К аллельным относят гены, контролирующие проявление у дроз??филы : 1) недоразвитых крыльев и серого тела 2) тёмного тела и красной окраски глаз 3) белой и красной окраски глаз 4) серого тела и нормальн...

Биология

Помогите пожалуйста! К аллельным относят гены, контролирующие проявление у дроз??филы : 1) недоразвитых крыльев и серого тела 2) тёмного тела и красной окраски глаз 3) белой и красной окраски глаз 4) серого тела и нормальных крыльев

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