Помогите пожалуйста! К аллельным относят гены, контролирующие проявление у дроз??филы : 1) недоразвитых крыльев и серого тела 2) тёмного тела и красной окраски глаз 3) белой и красной окраски глаз 4) серого тела и нормальн...
Биология
Помогите пожалуйста! К аллельным относят гены, контролирующие проявление у дроз??филы : 1) недоразвитых крыльев и серого тела 2) тёмного тела и красной окраски глаз 3) белой и красной окраски глаз 4) серого тела и нормальных крыльев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 правильно. Аллельные гены-гены отвечающие за один и тот-же признак, в данном случае это цвет глаз.
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