Помогите с 1 заданием!)) Заранее спасибо

Английский язык
Помогите с 1 заданием!)) Заранее спасибо
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Гость:
1-got up 2-went to... 3-had 4-had 5-came 6-plaed 7-deed
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