100 баллов даю можно без пояснений

Геометрия
100 баллов даю можно без пояснений
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Гость:
А) нет Б) да В) да Г) нет Д) нет Е) нет Ж) да З) да 2 А) 18,84 Б) 4 В)
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