Помогите срочно, найдите в тексте прилагательные с суффиксом -ск(ий) и запишите их поморфемно. 1)Самый древний образец письма был найден в Сирии,он датируется 1450 г. до н.э. и представляет собой глиняную табличку с 25 клинообр...

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Помогите срочно, найдите в тексте прилагательные с суффиксом -ск(ий) и запишите их поморфемно. 1)Самый древний образец письма был найден в Сирии,он датируется 1450 г. до н.э. и представляет собой глиняную табличку с 25 клинообразными буквами. 2)Самая древняя буква о осталась неизменной, в таком же виде она существовала в финикийском алфавите, который был изобретён около 1300 лет до н.э. 3)Самый длинный алфавит состоит из 72 букв (кхмерский язык), а самый короткий - из 11 букв (папуасские языки) 4)Самое большое количество гласных (больше 50) содержится в одном из языков Вьетнама.А в абхазском языке всего 2 гласные.

Автор: Гость