Запишите обыкновенные дроби 9/11 и 5/12 в виде периодических дробей и округлите их до тысячных(Ответ плиииз)

Алгебра

Запишите обыкновенные дроби 9/11 и 5/12 в виде периодических дробей и округлите их до тысячных(Ответ плиииз)

Автор: Гость