Запишите обыкновенные дроби 9/11 и 5/12 в виде периодических дробей и округлите их до тысячных(Ответ плиииз)
Алгебра
Запишите обыкновенные дроби 9/11 и 5/12 в виде периодических дробей и округлите их до тысячных(Ответ плиииз)
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Гость:
Первое 0,818 а второй 0,416
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