Помогите решить задачу Около дома стоят 8 машин. Из них 3 белых. Какую часть всех ма??ин занимают белые машины?

Математика

Помогите решить задачу Около дома стоят 8 машин. Из них 3 белых. Какую часть всех ма??ин занимают белые машины?

Автор: Гость