Помогите решить задачу Около дома стоят 8 машин. Из них 3 белых. Какую часть всех ма??ин занимают белые машины?
Математика
Помогите решить задачу Около дома стоят 8 машин. Из них 3 белых. Какую часть всех ма??ин занимают белые машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/3 Если что / это дробная черта
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