Какие чувства возникают у вас при чтении этого эптзода? Наполеон на поклонной гор??
Литература
Какие чувства возникают у вас при чтении этого эптзода? Наполеон на поклонной гор??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Издавна считалось, что Поклонная гора в Москве получила свое имя потому, что каждый, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте кланяться городу, отдавать ему поклон, а также потому, что здесь с поклоном встречали важных лиц, прибывших в Москву. Это могли быть, например, князья и послы иностранных государств. Советники императора Наполеона, вероятно, рассказали ему об этом обычае -иначе почему именно на Поклонной горе он решил ждать депутацию от властей города с ключами от Кремля? Но часы ожидания на Поклонной горе, ничем так и не закончившиеся, должны были вызвать в императоре противоречивые чувства.
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