ХІМІЯ 9 КЛАС 50пкт Масові частки карбону, гідрогену та оксигену відповідно дорівн??ють 26.1%, 4,35%, 69,55% визначте формулу та відносну молекулярну масу одноосновної карбонової кислоти
Химия
ХІМІЯ 9 КЛАС 50пкт Масові частки карбону, гідрогену та оксигену відповідно дорівн??ють 26.1%, 4,35%, 69,55% визначте формулу та відносну молекулярну масу одноосновної карбонової кислоти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHyOz - ? Ar(C) = 12 Ar(H) = 1 Ar(O) = 16 x : y : z = w(A)/Ar(A) : w(B)/Ar(B) : w(C)/Ar(C) x : y : z = 0,261/12 : 0,0435/1 : 0,6955/16 x : y : z = 0.02175 : 0,0435 : 0,0435 = 1 : 2 : 2 CH2O2 - HCOOH - метанова к-та M(CH2O2) = 12 + 2 + 32 = 46 г/м
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