Решите пожалуйста 6 вариант зарнее Спасибо. Очень срочно

Гость: Гость:

Простите рисунок не могу сделать, но площадь фигуры найду: S=∫₁³(0,5х²+2х)dx=(1/2*x³/3+2x)|₁³=(x³/6+2x)|₁³=3³/6+6-1/6-2=10 1/2-2 1/6== =8 1/3 Но хочу сказать читать ваше условие очень трудно-плохо видно.