Решите пожалуйста 6 вариант зарнее Спасибо. Очень срочно
Математика
Решите пожалуйста 6 вариант зарнее Спасибо. Очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите рисунок не могу сделать, но площадь фигуры найду: S=∫₁³(0,5х²+2х)dx=(1/2*x³/3+2x)|₁³=(x³/6+2x)|₁³=3³/6+6-1/6-2=10 1/2-2 1/6== =8 1/3 Но хочу сказать читать ваше условие очень трудно-плохо видно.
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