X^2-y^2 m^2-n^2 c^2-25 a^2-1 25-a^2 49-b^2 100-p^2 m^2-400 b^2-0,04 1,21-x^2 n^2-4/9 25/64-p^2 Решите, очень прошу! Спасибо заранее!;)
Алгебра
X^2-y^2 m^2-n^2 c^2-25 a^2-1 25-a^2 49-b^2 100-p^2 m^2-400 b^2-0,04 1,21-x^2 n^2-4/9 25/64-p^2 Решите, очень прошу! Спасибо заранее!;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(m+n)(m-n) 2)(c+5)(c-5) 3)(a+1)(a-1) 4)(5+a)(5-a) 5)(7+b)(7-b) 6)(10+p)(10-p) 7)(m+20)(m-20) 8)(b+0,2)(b-0,2) 9)(1,1+x)(1,1-x) 10)(n+2/3)(n-2/3) 11)(5/8;p)(5/8-p)
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