(X+3)^-1gt;2 Решите неравенство(производная)
Алгебра
(X+3)^-1gt;2 Решите неравенство(производная)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/x+3)-2>0 (1-2x-6)/9x+3)>0 (-2x-5)/(x+3)>0 -2x=5 x=-2,5 x+3=0 x=-3 x∈(-3;-2,5)
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