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X:5=1400-900 , помогите
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X:5=1400-900 , помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:5=500 х=500*5 х=2500 2500:5=500
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