Слова в которых нет окончания пальто, носит, коридор, смелый, завтра
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Слова в которых нет окончания пальто, носит, коридор, смелый, завтра
Ответ(ы):
Гость:
Думаю здесь только коридор!!
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