В прежние времена, для того чтобы не забыть события, в Европе вели особые записи-.............
Окружающий мир
В прежние времена, для того чтобы не забыть события, в Европе вели особые записи-.............
Ответ(ы):
Гость:
Летописи.......................
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