Как написать рекламу для ручки
Обществознание
Как написать рекламу для ручки
Ответ(ы):
Гость:
Нужно знать четыре правила, а по ним уже расписывать: 1)практичность, что она такая удобная и т.д. 2)оригинальность, какая-то изюминка в этой ручке(дизайн, детали, цвет) 3)цена, она должна быть дешевой! 4)должна быть красивая и завлекающая покупателя упаковка для ручки. Придумай хотя бы по одному предложению на каждое из четырех пунктов и придумай слоган какой-нибудь, например: Дёшево.практично и креативно.
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