Вычисли величины и части величин и заполни таблицу. Величина ?, ?, 64 км. Две восьмых величины 12 м, ?, ?. Три четверти величины ?, 24 см, ?. Помогите и напишите пж решение!!!

Математика

Вычисли величины и части величин и заполни таблицу. Величина ?, ?, 64 км. Две восьмых величины 12 м, ?, ?. Три четверти величины ?, 24 см, ?. Помогите и напишите пж решение!!!

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