Вычисли величины и части величин и заполни таблицу. Величина ?, ?, 64 км. Две восьмых величины 12 м, ?, ?. Три четверти величины ?, 24 см, ?. Помогите и напишите пж решение!!!
Математика
Вычисли величины и части величин и заполни таблицу. Величина ?, ?, 64 км. Две восьмых величины 12 м, ?, ?. Три четверти величины ?, 24 см, ?. Помогите и напишите пж решение!!!
Ответ(ы):
Гость:
6/9=2/3-числа ОДИНАКОВЫЕ 1.18-12 12 2.36-24 24 3.63-41 41
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