Две машины , движущиеся навстречу друг другу , приблизились за 1 ч. на 1/3 расстояния между двумя городами . Первая машина проехала 1/8 этого расстояния . Какую часть всего расстояния проехала вторая машина ?

Математика
Две машины , движущиеся навстречу друг другу , приблизились за 1 ч. на 1/3 расстояния между двумя городами . Первая машина проехала 1/8 этого расстояния . Какую часть всего расстояния проехала вторая машина ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно найти 1/8 от 1/3. Это будет 1/8*1/3= 1/24 всего пути. Вроде бы так
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