Від поданих іменників утвори спільнокореневі прикметники земля ріка ліс сіль

Українська мова
Від поданих іменників утвори спільнокореневі прикметники земля ріка ліс сіль
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Земля , землянний , землянин .Ріка , річічьський , річечька .  Ліс , лісовий , лісовитий  . Сіль , сільовий , сілльечка .
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