Від поданих іменників утвори спільнокореневі прикметники земля ріка ліс сіль
Українська мова
Від поданих іменників утвори спільнокореневі прикметники земля ріка ліс сіль
Ответ(ы):
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Земля , землянний , землянин .Ріка , річічьський , річечька . Ліс , лісовий , лісовитий . Сіль , сільовий , сілльечка .
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