Эти органы и системы органов рептилий отличающиеся более сложным строением чем у амфибий

Биология
Эти органы и системы органов рептилий отличающиеся более сложным строением чем у амфибий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
дыхательная,кровеносная,покровная,выделительная,опорно-двигательная системы.
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