Звуко буквеный разбор слова город

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Звуко буквеный разбор слова город
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г-(г)-согл, тв, звон. о-(о)- глас, удар. р-(р)- согл, тв, звон. о-(а)- глас, безуд. д-(т)- согл, тв., глух. ------------------------------ 5букв, 5звуков
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