Какое время года муравьи строят свой Муравейник

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Во-первых старый увеличивается, иначе Вы бы такое фото не смогли вывесить. Муравейнику на фото не мение 7-10 лет.Где-то, когда-то, краем уха, глаза, я поинтерисовалась как это происходит. Т.к. свои муравьи уже достали и искала средства борьбы с ними.Так вот вылет тысяч особей происходит ежегодно весной.Вылетает десяток (всего лишь!) самок и до тысячи самцов (зависит от старины муравейника).Этот десяток самок крупные, тяжелые поэтому летят недалеко, максимум до сотни метров и падают. Самцов в больших количествах поедают птички, они сами тонут в лужах, или не туда летят и погибают. В общем если повезет около самки приземлится умный самец или пара их. И тут же отгрызает ей крылья!!! Оплодотворяют.Самка не долго думая начинает зарываться под землю и откладывать яйца рабочих муравьев. Выводятся они быстро (рабочие же). Рабочие муравьи прокладывают подземные ходы, добывают еду, защищают на первых порах самку. В это время самка продолжает откладывать яйца муравьев защитников и рабочих.Рабочие таскают веточки увеличивая купол муравейника, который служит крышей от непогоды и термоизолятором как от холода, так и от жары.Вспомним известную басню Крылова. Муравьи действительно трудятся все лето, заготавливая запасы. Ближе к зиме основная масса рабочих муравьев погибает или идет на корм, остается минимум для ухода за яйцами и самкой (кормить, таскать яйца).Весной цикл повторяется. Почему муравейников так мало? Самок мало. Из десятка вылетевших если одной повезло с местом и самцами это радость.Кстати я нашла хороший метод борьбы с муравьями (ну не всегда они полезные), это обычные дрожжи.