X-6кореньх-7 помогите
Математика
X-6кореньх-7 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-6√x-7=0 Делаем замену: √x=t, t≥0 t²-6t-7=0 Находим дискриминант: D=b²-ac=(-6)²-4*1*(-7)=36+28=64 Находим корни уравнения: t₁₂=(-b±√D)/2a=(6±√64)/2=(6±8)/2 Тогда: t₁=(6+8)/2=7 t₂=(6-8)/2=-1 (не удовлетворяет условию t≥0) Возвращаемся к замене √x=t: √x=7 | возводим в квадрат обе части уравнения (√x)²=7² х=49 Ответ: 49
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