Составь предложения.Отметь опасные места при написании букв гласных. В,живут,зоопарке,и их,они,ловить,моржи,любят,малыши,рыбку
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Составь предложения.Отметь опасные места при написании букв гласных. В,живут,зоопарке,и их,они,ловить,моржи,любят,малыши,рыбку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зоопарке живут моржи, они любят ловить рыбку и их любят малыши. Опасные места при написании: Моржи - гласная о, нужно запомнить. Малыши - жи - ши пиши с буквой и. Это тоже нужно запомнить.
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